Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

На юге столицы проведут комплексную реконструкцию учебных корпусов двух колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В ближайшие три года специалисты обновят три корпуса Московского технологического колледжа на Автозаводской улице, а также два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.