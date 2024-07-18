Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 11:30

Новости

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

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На юге столицы проведут комплексную реконструкцию учебных корпусов двух колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В ближайшие три года специалисты обновят три корпуса Московского технологического колледжа на Автозаводской улице, а также два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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