Лукашенко заявил об отсутствии адекватной реакции на бурю в Белоруссии

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Адекватная реакция на произошедшую в Белоруссии бурю не последовала, заявил глава государства Александр Лукашенко в рамках селекторного совещания, которое состоялось во Дворце Независимости.

В настоящее время власти страны продолжают работать над устранением последствий стихии на юге республики, где повалило лес и оборвало линии электропередачи. Президент обратил внимание, что постоянно общался с чиновниками, чтобы вникнуть в обстановку. Кроме того, поручения о необходимости оценить возникшие в результате непогоды проблемы получили КГК и КГБ.

"Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?" – цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко также отметил, что в стране есть и "настоящие мужики", которые пришли на помощь при уборке завалов. Однако он обратил внимание, что среди граждан были и те, кто лишь ожидал решения всех проблем со стороны властей.

"Это мои претензии как президента к людям. Но ведь, если в целом посмотреть, есть масса недостатков", – подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства назвал болезнью доклады о хорошей обстановке на местах. Он призвал местные власти не искажать ситуацию и предупредил, что все перепроверит.

Ранее Лукашенко призвал граждан России и Украины приобретать за небольшие деньги участки в неперспективных белорусских селах, чтобы не дать им погибнуть. Лидер страны призвал поторопиться, поскольку потом уже будет поздно, и назвал Белоруссию спокойным местом для россиян и украинцев.