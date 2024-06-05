Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным насчет погоды

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что у него с Владимиром Путиным "вечный спор" насчет погоды. Видео с лидером Белоруссии разместил телеграм-канал "Пул первого".

В среду, 5 июня, Лукашенко находится с визитом в Иркутске. Он пообщался с местными жителями, которые вышли с ним встретиться и сфотографироваться.

"У нас вечный спор с президентом России, он любит нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу", – рассказал он.

Также жители Иркутска пригласили Лукашенко приехать к ним на рыбалку. Он согласился и в ответ пригласил всех приехать в Белоруссию. Однако, по его словам, вряд ли у людей это вызовет дополнительный интерес, поскольку природа двух стран одинаковая.

"Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области. – Прим. ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал", – пошутил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии угостил Путина салатом "Молодость" собственного приготовления и клубникой из личной теплицы в ходе неформального ужина в деревне под Минском. Также президенту России предложили домашний сальтисон и маринованные грибы.