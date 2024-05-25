Лукашенко угостил Путина салатом "Молодость" собственного приготовления

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил Владимира Путина салатом "Молодость" собственного приготовления и клубникой из личной теплицы во время неформального ужина в деревне под Минском. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

"Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путину также предложили домашний сальтисон и маринованные грибы из Беловежской пущи.

В частности, российский лидер попробовал хлеб, который выпекается дома у президента Белоруссии, на десерт главам стран подали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

Визит Путина в Белоруссию длился 25 часов, из которых 14 часов президенты работали и общались. Сразу по прибытии российского лидера в Минск поздно вечером 23 мая и краткой встречи в аэропорту Лукашенко пригласил его в гости в деревню на неформальный ужин, который длился почти четыре часа.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в предметном плане прошли очень хорошо, лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия по разным отраслям.

По его словам, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии "в целях опережающего развития в плане суверенной экономики". Обсудили, что должны делать государства, чтобы быть на шаг впереди конкурентов по ключевым областям будущего, заключил Песков.

