Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 18:40

Общество

Лукашенко угостил Путина салатом "Молодость" собственного приготовления

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил Владимира Путина салатом "Молодость" собственного приготовления и клубникой из личной теплицы во время неформального ужина в деревне под Минском. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

"Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путину также предложили домашний сальтисон и маринованные грибы из Беловежской пущи.

В частности, российский лидер попробовал хлеб, который выпекается дома у президента Белоруссии, на десерт главам стран подали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

Визит Путина в Белоруссию длился 25 часов, из которых 14 часов президенты работали и общались. Сразу по прибытии российского лидера в Минск поздно вечером 23 мая и краткой встречи в аэропорту Лукашенко пригласил его в гости в деревню на неформальный ужин, который длился почти четыре часа.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в предметном плане прошли очень хорошо, лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия по разным отраслям.

По его словам, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии "в целях опережающего развития в плане суверенной экономики". Обсудили, что должны делать государства, чтобы быть на шаг впереди конкурентов по ключевым областям будущего, заключил Песков.

Читайте также


властьобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика