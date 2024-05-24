Путин заявил о планируемом росте транзита белорусских грузов через Россию

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Объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через Россию растут, поэтому транзит белорусских грузов по территории РФ будет наращиваться. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

По его словам, в 2023 году этот показатель увеличился почти вдвое, превысив 14 миллионов тонн.

"В наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России", – подчеркнул глава РФ, добавив, что для этого страны увеличивают пропускную способность в транспортных коридорах, сообща занимаются модернизацией торговой и логистической инфраструктуры.

На этой же конференции Путин рассказал о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией. По его словам, мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.