Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко прошли хорошо

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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в предметном плане прошли очень хорошо, лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия по разным отраслям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии "в целях опережающего развития в плане суверенной экономики". Обсудили, что должны делать государства, чтобы быть на шаг впереди конкурентов по ключевым областям будущего, заключил Песков.

Путин прибыл в Минск с официальным визитом 23 мая. По словам Пескова, визит президента России продлится два дня.

24 мая Лукашенко заявил, что уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском беспрецедентно высокий. Президент Белоруссии подчеркнул, что так можно сказать обо всех сферах сотрудничества двух государств.