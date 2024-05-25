Путин пригласил Лукашенко в гости

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Владимир Путин в ходе состоявшегося 23–24 мая визита в Белоруссию пригласил Александра Лукашенко в гости. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По его данным, лидеры двух стран договорились о дальнейших встречах и взаимодействии в целом.

Визит Путина в Белоруссию длился 25 часов, из которых 14 часов президенты работали и общались. Сразу по прибытии российского лидера в Минск поздно вечером 23 мая и краткой встречи в аэропорту Лукашенко пригласил его в гости в деревню на неформальный ужин, который длился почти четыре часа.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в предметном плане прошли очень хорошо, лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия по разным отраслям.

По его словам, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по концептуальным вопросам, на которые стоит ориентироваться России и Белоруссии "в целях опережающего развития в плане суверенной экономики". Обсудили, что должны делать государства, чтобы быть на шаг впереди конкурентов по ключевым областям будущего, заключил Песков.

24 мая Лукашенко заявил, что уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском беспрецедентно высокий. Президент Белоруссии подчеркнул, что так можно сказать обо всех сферах сотрудничества двух государств.