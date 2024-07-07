Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать участки в селах Белоруссии

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан России и Украины приобретать за небольшие деньги участки в неперспективных белорусских селах, чтобы не дать им погибнуть. Его слова передает агентство БелТА.

"Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Раньше там жило много-много людей. Эти территории не должны погибнуть", – сказал он.

Как отметил глава страны, средние и маленькие населенные пункты не должны погибать.

"Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей", – отметил Лукашенко.

В частности, белорусский лидер призвал поторопиться, поскольку потом уже будет поздно. Он добавил, что Белоруссия стала спокойным местом для россиян и украинцев.

Ранее Владимир Путин заявил, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

