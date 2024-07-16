Десятки автомобилей оказались затоплены в Оренбурге из-за ливня

В Оренбурге спасатели и полицейские вызволяли автомобилистов с затопленных участков дорог. На город обрушился сильный ливень, центральные магистрали ушли под воду. Глубина луж местами достигала полуметра. На проезжей части застряли десятки автомобилей, в машинах были дети.

Квартиру жителя Новосибирска заполонили летучие мыши. Они проникли в жилище, пока хозяина не было дома. Он оставил окно открытым на три дня. Когда вернулся, обнаружил несколько десятков летучих мышей. Они прятались за шторами, за мебелью и в углах.

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