Новости мира: сильный ураган прошел в Техасе

Мощный ураган с сильным ветром и проливным дождем обрушился на Техас. Более 1,5 миллиона человек остались без света. Максимальная скорость ветра в некоторых районах достигла почти 130 километров в час. Сообщается об одном погибшем в пригороде Хьюстона. Сам же город затопило, там перекрыты дороги и отменены авиарейсы.

Между тем в Варшаве климатические активисты перекрыли целую улицу. Около 10 человек в оранжевых жилетах сели на дорогу с плакатами, не пропуская автомобилистов. Те, в свою очередь, решили не ждать полиции и самостоятельно освободить проезжую часть, что переросло в драку. В итоге активистов оттащили на обочину и автомобилисты смогли продолжить путь.

Из-за сильной засухи в Италии озеро Пергуза может исчезнуть. Это приведет к серьезным экологическим последствиям. Пергуза – единственное природное озеро на острове. В него не впадают реки. При этом водоем крайней важен для птиц, которые мигрируют между Африкой и Европой.

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