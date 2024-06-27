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27 июня, 14:06

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Очевидец: люди вылетали из окон при сходе поезда с рельсов в Коми

"Тряхануло и перевернуло": пассажиры рассказали о сходе поезда с рельсов в Коми

Поезд № 511 Воркута – Новороссийск сошел с рельсов в Коми 26 июня. По официальным данным, погибли два человека, еще около 40 пострадали. Всех пассажиров уже эвакуировали, а спасатели и железнодорожники продолжают устранять последствия аварии. Подробнее – в материале Москвы 24.

Бросились на помощь

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Поезд № 511 Воркута – Новороссийск, в котором было 232 человека, вечером 26 июня двигался по перегону Инта-1 – Угольный на территории Республики Коми. На его пути оказался размытый из-за обильных осадков участок железной дороги, из-за чего в 18:12 по московскому времени 9 из 14 вагонов сошли с рельсов.

Глава Коми Владимир Уйба после происшествия ввел в регионе режим ЧС. На данный момент известно о двух погибших. Еще около 40 человек пострадали, из которых семь – в тяжелом состоянии, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Всего же, по данным региональных властей, изначально госпитализированы были 10 человек (в том числе девочка, которую доставили в реанимацию Сыктывкара в крайне тяжелом состоянии), но двоих уже выписали.

Кроме того, на момент публикации пропавшей без вести числится девочка-подросток. Замначальника ГАУ "СПАС-Коми" регионального комитета ГО и ЧС Сергей Тиранов сообщил ТАСС, что ее видели в вагоне, который упал в ручей Черный. Спасатель предположил, что ее могло унести течением, однако заверил: поиски будут продолжаться до последнего. При этом источник РЕН ТВ заявил, что девочку якобы уже нашли среди неопознанных в больнице пострадавших.

Остальных пассажиров уже отправили в пункты назначения по спецграфику, на всем пути их обеспечивают питанием и водой.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Правительством Республики Коми будет оказана вся необходимая помощь.
Владимир Уйба
глава Республики Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В РЖД также принесли соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь.

"Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 миллиона рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении компании в ее телеграм-канале.

Восстановительные работы на месте схода вагонов уже идут: в них задействованы более 150 железнодорожников и специализированная техника, рассказали в РЖД. Кроме того, запущено движение поездов по соседним путям. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

При этом восстановительные и спасательные работы осложняются тем, что все произошло в лесотундре, куда невозможно добраться ни на какой технике, кроме как на поезде, подчеркивали в пресс-службе губернатора Коми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также свое расследование ведут РЖД, подчеркнули в компании.

"Дочь грудная на руках"

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ирина Щенева, которая ехала в поезде с мужем и дочерью, рассказала, что странные звуки начались еще до схода вагонов. Дочь женщины в итоге получила тяжелые травмы и попала в больницу, сообщает газета "Известия".

Его (супруга. – Прим. ред.) слова, как сейчас: "Что-то все гремит подозрительно. Мы вообще доедем? Такое ощущение, что поезд сейчас развалится". И буквально прошли минуты, в Инте мы вышли на станции, покурили и только от Инты отъехали, и все, нас тряхануло и перевернуло.
Ирина Щенева
пассажирка сошедшего с рельсов поезда

Другая пассажирка, Инна, которая ехала с восьмимесячной дочерью, вспоминала в беседе с телеграм-каналом SHOT, что по пути поезд закачался и начали падать вещи. Выбраться ей и другим пассажирам помогли мужчины, которым удалось попасть наружу.

"Люди через стекла вылетали прямо в воду. Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Много раненых, с переломами, с черепно-мозговыми травмами. Ужасная картина", – сказала Инна.

Еще одной семье с тремя детьми удалось выбраться через окно, сообщает телеканал "360".

"Они не пострадали. У нее (матери. – Прим. ред.) дочь маленькая, грудная, на руках. Они выбрались, вещи свои забрали", – сказал собеседник издания.

Также журналисты рассказали чудесную историю Алены Михайличенко. Девушка по роду своей деятельности дважды в месяц ездит в командировки в Инту и Печору. На этот раз ей нужно было ехать в первый населенный пункт, из-за чего она вышла на станции за 15 минут до того, как ее вагон опрокинулся. Ситуацию Алена назвала "большим везением".

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