Пассажиров сошедшего в Коми поезда отправили в пункты назначения по спецграфику

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пассажиры сошедшего накануне с рельсов поезда Воркута – Новороссийск отправлены в пункты назначения по специальному графику. Об этом сообщает РЖД в телеграм-канале.

"Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута – Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (по московскому времени) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком", – указано в сообщении.

В РЖД сообщили, что помощь пассажирам в пересадке и переносе багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода и пледы.

Сотрудники поездных бригад также оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На данный момент из-за случившегося 8 поездов следуют с опозданием. Рабочие РЖД принимают все возможные меры по сокращению опоздания поездов.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени 26 июня. В результате инцидента пострадали 46 человек.

Это произошло через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта. В составе данного поезда было 14 вагонов. Специалисты назвали предварительной причиной железнодорожной аварии подмыв полотна, к которому привели обильные осадки.

Происшествие привело к остановке движения поездов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".