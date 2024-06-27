Пострадавшая при сходе поезда в Коми девочка находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пострадавшая при сходе поезда девочка-подросток находится в крайне тяжелом состоянии, заявил глава Коми Владимир Уйба.

"Когда мы уезжали сюда, на место крушения, был подготовлен вертолет для отправки самой тяжелой 14-летней девушки вместе с ее родителями. У нее состояние крайне тяжелое, у родителей – удовлетворительное", – заявил Уйба на видео в своем телеграм-канале.

Губернатор Коми пояснил, что подростка и ее родителей отправят в Сыктывкар на вертолете.

Инцидент произошел вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный, когда 9 из 14 вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. Причиной, по предварительной информации, стал подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

В результате ЧП погибли 2 человека, а еще 46 пострадали. В медучреждения Инты поступили 14 пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Позже движение поездов было восстановлено по одному пути, а остальных пассажиров сошедшего с рельсов поезда отправили в пункты назначения на другом составе.

