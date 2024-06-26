Минздрав Коми: в Инту доставили 14 пострадавших от схода поезда, в том числе ребенка

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Бригады скорой помощи доставили в медучреждения Инты 14 пострадавших пассажиров поезда Воркута – Новороссийск, который сошел с рельсов в Республике Комис, рассказали представители Минздрава региона.

"По данным, которыми располагает Минздрав Коми на 22:20 мск, 14 человек уже доставлены в Инту, из них трое находятся в Интинской центральной городской больнице, в том числе ребенок. Проводятся обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. 11 человек от медпомощи отказались", – рассказали сотрудники ведомства ТАСС.

Кроме того, в региональном Минздраве уточнили, что на месте аварии продолжают работать 10 врачей и одна бригада скорой помощи. Медики осматривают и определяют количество пассажиров поезда, которым необходима помощь врачей. В Инту также были направлены бригады санавиации центра медицины катастроф Коми.

Представители ведомства подчеркнули, что всех пострадавших, которым потребуется эвакуация, доставят в профильные стационары республики.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. В результате инцидента пострадали 46 человек.

Это произошло через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта. В составе данного поезда было 14 вагонов. Специалисты назвали предварительной причиной железнодорожной аварии подмыв полотна, к которому привели обильные осадки.

К месту происшествия выехали два восстановительных поезда. Также туда направились четыре бригады скорой медицинской помощи, которые не смогли добраться до точки назначения в связи с бездорожьем. После этого из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вылетели вертолеты с медиками.

Происшествие привело к остановке движения поездов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".