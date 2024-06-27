Движение составов восстановлено по одному пути после схода поезда с рельсов в Коми

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Движение поездов было восстановлено по одному пути после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Республике Коми. Об этом сообщает РЖД в телеграм-канале.

"Движение поездов по участку "Инта-1" – "Угольный" Северной железной дороги восстановлено по одному пути", – указано в сообщении.

В компании подчеркнули, что принимают меры по вводу в график задержанных поездов. Там также отметили, что штаб по ликвидации последствий работает под руководством главы компании Олега Белозерова.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. В результате инцидента пострадали 46 человек.

Это произошло через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта. В составе данного поезда было 14 вагонов. Специалисты назвали предварительной причиной железнодорожной аварии подмыв полотна, к которому привели обильные осадки.

Происшествие привело к остановке движения поездов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".