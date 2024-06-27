Тела двух человек найдены на месте схода поезда в Коми

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Тела двух человек найдены на месте схода поезда № 511 Воркута – Новороссийск в Коми, передает РЖД в телеграм-канале.

Компания принесла соболезнования родным и близким погибших и отметила, что окажет им необходимую поддержку и помощь. Также сейчас ведутся поиски еще одного пассажира.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Также принято решение выплатить дополнительно по 2 миллиона от РЖД. Госпитализированным выплатят по 1 миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.

В настоящее время РЖД ведет расследование и оказывает всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.

Вечером 26 июня девять вагонов поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный. По последним данным, пострадали 46 человек. В медучреждениях Инты находятся 14 пострадавших, еще 11 человек от медпомощи отказались.

Предварительной причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных осадков. Происшествие привело к остановке движения поездов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Также в Коми введен режим ЧС регионального характера до особого распоряжения. Министерствам и комитетам даны необходимые рекомендации.