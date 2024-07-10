Мужчина оскорбил девушку и выгнал ее из вагона метро в Москве

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Мужчина набросился на девушку из-за внешности в московском метро. Пассажир оскорблял ее, а затем заставил выйти из вагона. Потерпевшей оказалась блогер Настя Ермак, сообщает телеканал "360".

В момент произошедшего девушка находилась на станции "Сокольники" со своим другом. Ермак рассказала, что они были в наушниках и мужчина сначала просто удивился ее внешности. Он посмотрел и сказал, что "это надо снять". У мужчины был включен звонок в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской), к которому подключены много человек, подчеркнула блогер.

После этого он спросил у девушки, русская ли она. Ермак ответила положительно, из-за этого мужчина стал материться, оскорблять ее и выгонять из вагона, добавила Ермак.

"Вся физическая сила прилетела моему другу. Он просто выгонял нас до конца вагона", – сказал девушка.

По ее словам, пока они с другом шли до последнего вагона, мужчина пинал его в спину. Все люди спокойно сидели, стояли, смотрели и ничего не делали, заявила Ермак. Однако блогер сняла нападавшего на видео и показала ролик сотрудникам полиции в метро. Ермак пока не обращалась с заявлением к правоохранителям.

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