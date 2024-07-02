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02 июля, 16:43

Происшествия

Женщина распылила газовый баллончик против пассажирки метро с ножом

Фото: телеграм-канал Baza

Полицейские задержали двух женщин, одна из которых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожала оппонентке ножом, а другая распылила ей в лицо содержимое газового баллончика, рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел в вагоне электропоезда. По версии полицейских, сначала между женщинами произошел словесный конфликт.

Их задержали на станции "Коломенская" и доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Столичный суд ранее арестовал трех подростков, которые напали на незнакомого им мужчину возле метро "Фонвизинская". Суд заключил их под стражу на 2 месяца. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

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