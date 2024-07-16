Лесной пожар в заказнике под Новороссийском потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар в заказнике под Новороссийском потушили. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По информации штаба, огонь удалось ликвидировать 16 июля в 18:05.

Лесной пожар под Новороссийском произошел 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, а после перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы удалось оперативно потушить возгорание.

Позже огонь охватил базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка. Площадь возгорания, по последним данным, составила 62 гектара, в связи с чем на территории Новороссийска ввели режим ЧС.

Огонь удалось локализовать днем 15 июля. В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.

Наиболее вероятной причиной лесного пожара под Новороссийском, по данным Рослесхоза, стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями. По словам главы ведомства Ивана Советникова, все ответственные за возгорание будут выявлены и понесут строгое наказание.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Об уничтожении и повреждении лесных насаждений" и "О халатности представителей администрации муниципалитета".

