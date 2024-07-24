Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

По данным синоптиков, 25 июля в Москве пройдут сильные дожди с грозой, которые будут сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду. За день в некоторых районах города может выпасть до 25 миллиметров осадков.

"На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – приводятся в публикации слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

На столичных улицах организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. К работе дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний. Кроме того, ведомство приняло меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта и торговли и возводящихся зданий. При этом электросетевые организации получили указание о подготовке источников аварийного питания.

Комплекс горхозяйства также обратился к горожанам с просьбой о сохранении предельной внимательности на улице. Ведомство призвало людей не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. В свою очередь, водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с идущими впереди машинами.

Между тем в Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения – с 09:00 25 июля до 21:00 25 июля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что "идеальное лето" в Центральной России началось с 23 июля. По словам эксперта, сейчас в центре Европейской России, в том числе и в Москве, пришло классическое московское лето, которое соответствует климатическим нормам.