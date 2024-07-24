Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье в четверг, 25 июля, из-за прогнозируемой грозы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения – с 09:00 25 июля до 21:00 25 июля. Днем местами ожидается гроза", – сообщается в публикации.

Ранее москвичей предупредили о кратковременном дожде в субботу, 27 июля. При этом в воскресенье, 28 июля, осадков не предвидится, уточнила синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, в ночные часы ожидается от 13 до 18 градусов, а в дневные – от 22 до 27 градусов в субботу и от 24 до 29 градусов – в воскресенье.

Специалист отметила, что в выходные погода улучшится по сравнению с тем, что ожидается в городе в четверг.

