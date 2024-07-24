МЧС предупредило москвичей о дожде и грозе 25 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождь и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг, 25 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

Водителей призвали снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих авто, избегать внезапных маневров, а также не парковаться рядом с деревьями.

Пешеходам, в свою очередь, порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставляйте детей без присмотра.

При необходимости обращаться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Кроме того, ситуацию на дорогах будут контролировать Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, отметили в пресс-службе столичного Дептранса.

В Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения – с 09:00 25 июля до 21:00 25 июля.

Из-за приближающейся непогоды все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На столичных улицах организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. К работе дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.

Кроме того, ведомство приняло меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта и торговли и возводящихся зданий.