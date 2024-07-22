На участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На северном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения составов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По информации столичного Дептранса, интервалы движения поездов пришлось увеличить на время из-за обнаруженного на путях человека. В настоящее время поезда курсируют в соответствии с графиком.

Утром 22 июля движение поездов на МЦД-4 было задержано из-за срыва стоп-крана пассажирами на станции Москва-Курская в одном из вагонов электропоезда № 7414 Апрелевка – Железнодорожная. Сейчас несколько составов на Горьковском направлении, включая МЦД-4, курсируют с увеличенным интервалом в направлении области. Кроме того, как предупредили представители магистрали, возможны задержки в обратную сторону. Сейчас перевозчик принимает все меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

