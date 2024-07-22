Движение поездов на МЦД-4 было задержано из-за срыва стоп-крана пассажирами в поезде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение поездов на МЦД-4 было задержано из-за срыва стоп-крана пассажирами в одном из вагонов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным перевозчика, инцидент произошел 22 июля примерно в 07:34 на станции Москва-Курская. В МЖД подчеркнули, что стоп-кран был сорван в электропоезде № 7414 Апрелевка – Железнодорожная.

В настоящее время несколько составов на Горьковском направлении, включая МЦД-4, курсируют с увеличенным интервалом в направлении области. Кроме того, как предупредили представители магистрали, возможны задержки в обратную сторону.

"МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов", – сказано в сообщении.

В конце июня на МЦД-3 задерживались поезда в сторону Зеленограда-Крюкова из-за остановки состава. Все пассажиры сразу же покинули поезд и вышли на платформу. Состав убрали с пути вспомогательным локомотивом. Причины остановки поезда установят ЦППК совместно с производителем, проведя проверку по факту произошедшего. Сейчас движение на этом направлении осуществляется в штатном режиме.

