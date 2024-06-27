Фото: телеграм-канал "112"

Саморасцеп произошел между вагонами "Иволги" на Казанском направлении МЖД, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 13:33 при отправлении с платформы Кратово. В результате никто не пострадал. Пассажиров высадили из вагонов.

В связи с происшествием поезда Казанского направления в сторону Москвы следуют по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для оказания помощи компании-перевозчику и освобождении перегона для возобновления движения.

Отмечается, что электропоезда "Иволга" принадлежат компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что на МЦД-3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюкова. Причиной стала остановка состава. Все пассажиры сразу же покинули поезд и вышли на платформу. Состав уберут с пути вспомогательным локомотивом.

Причины остановки поезда устанавливаются, ЦППК совместно с производителем проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего.

