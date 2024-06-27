Поезда задерживаются на МЦД-3 из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На МЦД-3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюкова, сообщается в телеграм-канале ЦППК.

Причиной стала остановка состава. Все пассажиры сразу же покинули поезд и вышли на платформу. Состав уберут с пути вспомогательным локомотивом.

Причины остановки поезда устанавливаются, ЦППК совместно с производителем проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего.

Ранее несколько поездов МЦД-2, движущихся в сторону Нахабина и Курского направления в Москву, задерживались из-за травмирования человека на путях.

Инцидент произошел 22 июня на остановочном пункте Депо. Как отметили представители магистрали, по предварительной информации, пассажир нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

