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Новости

04 июля, 06:15

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Почти 20 станций метро и МЦД открыли в ТиНАО с момента присоединения к Москве

Почти 20 станций метро и МЦД открыли в ТиНАО с момента присоединения к Москве

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Порядка 20 станций метро и МЦД, а также почти 400 километров новых дорог появилось в ТиНАО с момента присоединения к Москве. Один из масштабных проектов, который реализуется в округах сейчас – это строительство трассы "Мамыри-Пенино-Шарапово".

Ее готовность составляет более 50%. И вскоре новая дорога свяжет будущую станцию метро "Тютчевская" с Троицком. Это снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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