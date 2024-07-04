Почти 20 станций метро и МЦД открыли в ТиНАО с момента присоединения к Москве

Порядка 20 станций метро и МЦД, а также почти 400 километров новых дорог появилось в ТиНАО с момента присоединения к Москве. Один из масштабных проектов, который реализуется в округах сейчас – это строительство трассы "Мамыри-Пенино-Шарапово".

Ее готовность составляет более 50%. И вскоре новая дорога свяжет будущую станцию метро "Тютчевская" с Троицком. Это снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

