Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на МЦД-4 введено в график, сообщает Московская железная дорога (МЖД) в телеграм-канале.

По данным перевозчика, сейчас сохраняются задержки составов Горьковского направления в обе стороны. МЖД принимает все необходимые меры. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Движение поездов на МЦД-4 было задержано утром 22 июля на станции Москва-Курская. Причиной стал срыв стоп-крана пассажирами в поезде № 7414 сообщением Апрелевка – Железнодорожная. В связи с этим были увеличены интервалы движения поездов на Горьковском направлении и МЦД-4.

До этого на МЦД-3 были задержки в сторону Зеленограда-Крюкова из-за остановки состава. Все пассажиры покинули поезд и вышли на платформу. Поезд убрали с пути вспомогательным локомотивом. Причины остановки установит ЦППК совместно с производителем, проведя соответствующую проверку.