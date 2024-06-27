Движение поездов после саморасцепа вагонов "Иволги" в Подмосковье восстановлено

Фото: телеграм-канал " Подъем"

Движение поездов после саморасцепа между вагонами "Иволги" в Подмосковье восстановлено, сообщается в телеграм-канале МЖД.

Железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд вспомогательным локомотивом в 15:43.

В ЦППК сообщили, что движение на Казанском направлении в сторону Москвы вводится в график. Несколько поездов, в том числе в вечерний час пик, проследует с задержками. При этом принимаются все необходимые меры для стабилизации графика.

Саморасцеп произошел между вагонами "Иволги" на Казанском направлении МЖД в 13:33 при отправлении с платформы Кратово. В результате никто не пострадал. Пассажиров высадили из вагонов.

Отмечается, что электропоезда "Иволга" принадлежат компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО "РЖД".

