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26 июля, 10:30

Транспорт

"Мой район. Новости": станция Царицыно МЦД-2 станет новым городским вокзалом

"Мой район. Новости": станция Царицыно МЦД-2 станет новым городским вокзалом

Московский городской вокзал возведут на станции Царицыно МЦД-2

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Станция Царицыно МЦД-2 станет московским городским вокзалом

Жители нескольких районов на юге Москвы смогут выбирать новые маршруты во время поездки на МЦД-2. Станция Царицыно станет новым городским вокзалом европейского уровня – он объединит метро, МЦД и наземный транспорт.

Для удобства пассажиров разместят просторные залы, комнату матери и ребенка, а также будет работать лифт и эскалатор. Сделать пересадку до нужной платформы москвичи смогут за несколько минут, так как переход сделают внутри станции.

На данный момент на станции Царицыно МЦД- 2 ежедневно совершают поездки более 30 тысяч пассажиров. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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