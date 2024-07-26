"Мой район. Новости": станция Царицыно МЦД-2 станет новым городским вокзалом

Жители нескольких районов на юге Москвы смогут выбирать новые маршруты во время поездки на МЦД-2. Станция Царицыно станет новым городским вокзалом европейского уровня – он объединит метро, МЦД и наземный транспорт.

Для удобства пассажиров разместят просторные залы, комнату матери и ребенка, а также будет работать лифт и эскалатор. Сделать пересадку до нужной платформы москвичи смогут за несколько минут, так как переход сделают внутри станции.

На данный момент на станции Царицыно МЦД- 2 ежедневно совершают поездки более 30 тысяч пассажиров. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".