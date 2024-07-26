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26 июля, 13:15

Транспорт

Центральный транспортный узел позволит россиянам передвигаться в два раза быстрее

Центральный транспортный узел позволит россиянам передвигаться в два раза быстрее

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В 11 регионах России благодаря развитию Центрального транспортного узла к 2030 году появится комфортный и доступный железнодорожный транспорт. Пассажиры смогут передвигаться почти в два раза быстрее, а интервалы движения поездов сильно сократятся.

Так, поезда наземного метро свяжут столицу с Тулой, Калугой, Смоленском, Ржевом, Тверью, Калязиным, Ярославлем, Владимиром, Рязанью и Новомосковском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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