Центральный транспортный узел позволит россиянам передвигаться в два раза быстрее

В 11 регионах России благодаря развитию Центрального транспортного узла к 2030 году появится комфортный и доступный железнодорожный транспорт. Пассажиры смогут передвигаться почти в два раза быстрее, а интервалы движения поездов сильно сократятся.

Так, поезда наземного метро свяжут столицу с Тулой, Калугой, Смоленском, Ржевом, Тверью, Калязиным, Ярославлем, Владимиром, Рязанью и Новомосковском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.