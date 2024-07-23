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23 июля, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": о работе службы пассажирского сервиса на причалах

"Безопасный город": о работе службы пассажирского сервиса на причалах

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В Центре организации дорожного движения появилась новая служба пассажирского сервиса на причалах. Это уникальный сервис, предназначенный непосредственно для речного транспорта.

Каждый сотрудник, который работает на плавучем причале, должен уметь не только взаимодействовать с пассажирами. Все специалисты проходят перед началом работы тщательное обучение. В случае чего они должны уметь оказывать домедицинскую помощь и быть готовыми к конфликтным ситуациям. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоВлада Егорова
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