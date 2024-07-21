Подъездную дорогу построят к станции МЦД-4 Кокошкино

К станции МЦД-4 Кокошкино построят удобную подъездную дорогу. Работы уже начались, сейчас идет подготовка территории. В итоге расстояние в пути сократится и водители смогут добираться до станции на четверть быстрее.

В Москве благоустраивают подходы к причалам "Кутузовский" и "Сити-Багратион". Последнее время они набирают популярность у туристов, которые приплывают туда на электросудах. Обе пристани станут единым комфортным пространством для отдыха со спортивными площадками, скверами и прогулочной зоной.

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