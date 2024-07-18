МЦД-2 разгрузил метро и улучшил транспортную доступность для жителей 30 районов города

Второй московский центральный диаметр запустили 21 ноября 2019 года. С этого дня разгрузился пассажиропоток в метро, а жители более 30 районов получили новый вид транспорта. Также с начала 2024 года по МЦД-2 проехали 60 миллионов пассажиров.

Вдобавок к этому, на МЦД-2 расположены Каланчевский путепровод, состоящий из девяти арок, семь новых станций и историческая площадка МЖД "Паровозное депо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.