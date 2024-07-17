Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

С 4 по 8 сентября столица принимает 37-ю Московскую международную книжную ярмарку. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ежегодно в ярмарке участвуют сотни издательств и книготорговых компаний со всей России и из разных стран. В 2023 году на офлайн- и онлайн-мероприятии побывали более 1,5 миллиона человек.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход будет свободным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.