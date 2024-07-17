Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 11:30

Новости

Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

Собянин рассказал, как принять участие в Московской книжной ярмарке

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца 2024 года

Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

С 4 по 8 сентября столица принимает 37-ю Московскую международную книжную ярмарку. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ежегодно в ярмарке участвуют сотни издательств и книготорговых компаний со всей России и из разных стран. В 2023 году на офлайн- и онлайн-мероприятии побывали более 1,5 миллиона человек.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход будет свободным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика