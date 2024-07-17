17 июля, 11:21Город
Стартовало благоустройство возле станции "Солнечная" МЦД-4
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Западном административном округе столицы стартовали работы по благоустройству возле станции "Солнечная" четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД", – приводят его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).
Бирюков добавил, что в границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская.
В рамках благоустройства специалисты КГХ уберут воздушные линии в кабельную канализацию для улучшения визуального облика пространства и обеспечения безопасной эксплуатации коммуникаций.
Также будут заменены около 7 тысяч "квадратов" асфальтового покрытия на проезжей части, примерно 4 тысячи – на тротуарах и обустроены 2 тысячи "квадратов" газона. У входа на станцию появятся велопарковки, также ближе к платформе перенесут остановочные павильоны.
Еще на территории специалисты заменят старые фонари на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные. При этом пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.
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