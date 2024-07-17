Стартовало благоустройство возле станции "Солнечная" МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Западном административном округе столицы стартовали работы по благоустройству возле станции "Солнечная" четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная задача – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД", – приводят его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Бирюков добавил, что в границы работ вошли улицы Попутная и Наро-Фоминская.

В рамках благоустройства специалисты КГХ уберут воздушные линии в кабельную канализацию для улучшения визуального облика пространства и обеспечения безопасной эксплуатации коммуникаций.

Также будут заменены около 7 тысяч "квадратов" асфальтового покрытия на проезжей части, примерно 4 тысячи – на тротуарах и обустроены 2 тысячи "квадратов" газона. У входа на станцию появятся велопарковки, также ближе к платформе перенесут остановочные павильоны.

Еще на территории специалисты заменят старые фонари на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные. При этом пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.

Между тем с 11 августа в Москве закроют здание Ленинградского вокзала на реконструкцию. Все поезда – и пригородные, и дальнего следования – продолжат прибывать и отправляться с вокзала по расписанию, но путь к ним изменится.

В рамках развития узла Ленинградский вокзал интегрируют в систему Московского транспорта. Этим займется Московский метрополитен – крупнейший перевозчик города.