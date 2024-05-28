28 мая, 15:08Общество
ГИБДД вновь переименовали в Госавтоинспекцию
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ГИБДД в России вновь стала называться Госавтоинспекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.
"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали", – сказал он на заседания президиума Общественного совета при МВД России.
Черников добавил, что не располагает информацией относительно возвращения милиции.
С 1 апреля ужесточили требования к лицензированию автомобильных школ в России. Теперь автошколам нужно будет соответствовать еще нескольким обязательным критериям. В частности, организации будут обязаны получить заключение от ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.
Также поменялся порядок проведения экзаменов для получения водительских прав, а также порядок их выдачи. Поправки предусматривают изменения в порядке сдачи экзамена для тех, кто приехал из других стран, включая государства СНГ.
В случае легковых автомобилей необходимо будет пройти экзамен спустя год после приезда из зарубежной страны. В случае с управлением автобуса или тяжелого грузовика придется заново проходить обучение в автошколе.
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