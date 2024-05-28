ГИБДД вновь переименовали в Госавтоинспекцию

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ГИБДД в России вновь стала называться Госавтоинспекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали", – сказал он на заседания президиума Общественного совета при МВД России.

Черников добавил, что не располагает информацией относительно возвращения милиции.

С 1 апреля ужесточили требования к лицензированию автомобильных школ в России. Теперь автошколам нужно будет соответствовать еще нескольким обязательным критериям. В частности, организации будут обязаны получить заключение от ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Также поменялся порядок проведения экзаменов для получения водительских прав, а также порядок их выдачи. Поправки предусматривают изменения в порядке сдачи экзамена для тех, кто приехал из других стран, включая государства СНГ.

В случае легковых автомобилей необходимо будет пройти экзамен спустя год после приезда из зарубежной страны. В случае с управлением автобуса или тяжелого грузовика придется заново проходить обучение в автошколе.

