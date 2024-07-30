"Мой район. Новости": электродепо "Столбово" увеличит количество поездов в столице

В поселении Сосенское строят депо для поездов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро. Электродепо "Столбово" увеличит количество поездов в южной части метро – от "Саларьево" до строящейся станции "Потапово". Составы станут быстрее приезжать, а пассажиры – меньше времени проводить на платформе.

Всего в Москве за стабильную работу метро отвечают 22 электродепо. В них поезда проверяют, моют и ремонтируют.

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