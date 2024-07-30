30 июля, 07:30Транспорт
"Мой район. Новости": электродепо "Столбово" увеличит количество поездов в столице
В поселении Сосенское строят депо для поездов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро. Электродепо "Столбово" увеличит количество поездов в южной части метро – от "Саларьево" до строящейся станции "Потапово". Составы станут быстрее приезжать, а пассажиры – меньше времени проводить на платформе.
Всего в Москве за стабильную работу метро отвечают 22 электродепо. В них поезда проверяют, моют и ремонтируют.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".