Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свыше 500 тысяч человек посетили открытые бассейны с начала лета, рассказал Сергей Собянин. Всего в Москве таких искусственных водоемов для купания насчитывается более 20. Среди них как городские, так и частные, уточнил мэр.

"Воду в них фильтруют и подогревают. Площадки оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, душевыми, кафе, пунктами проката", – цитируют Собянина на портале мэра и правительства столицы.

В прошлом году число бассейнов пополнилось еще пятью парками и двумя фестивальными площадками, отметил мэр города.

"Это стало ярким событием лета – отдых у воды очень понравился горожанам. Поэтому в текущем сезоне мы увеличили количество бассейнов и открыли их в девяти парках и на 12 фестивальных площадках", – добавил Собянин.

Так, отдохнуть у воды москвичи могут в парках "Митино", "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", "50-летия Октября", "Дубки", "Фили", "Серебряный бор" и "Москворецкий".

Кроме того, бассейны под открытым небом работают на 12 площадках цикла городских фестивалей "Московские сезоны" в Южном Медведкове, Вешняках, Гольянове, Свиблове, Некрасовке, Марьине, Братееве, Теплом Стане, Тропарево-Никулине, а также Куркине, Коптеве и Крюкове.

Помимо этого, зоны отдыха с бассейнами доступны на Северном речном вокзале, в парке развлечений "Остров мечты", в спортивных комплексах "Лужники", "Акватория ЗИЛ", "Чайка" и "Формула воды".

Все бассейны оборудованы медицинскими постами и спасательными вышками. В самих местах для купания встроена многоступенчатая система фильтрации и очистки воды, которой нет аналогов в мире.

Также бассейны убираются после каждого сеанса. Для комфорта отдыхающих температура воды постоянно контролируется, например во взрослой чаше она не превышает 29–30 градусов, а в детской – 31 градуса.

Для того чтобы посетить бассейны, расположенные в парках и на фестивальных площадках, нужна предварительная регистрация на mos.ru. Оплатить вход можно на месте. Билеты в другие бассейны приобретаются в кассах или на их сайтах.

Также при их посещении нужно предоставить документ, подтверждающий возраст. Находиться в бассейнах могут взрослые и дети старше трех лет. Дети до 14 лет должны купаться под присмотром взрослых.

Между тем в "Музеоне" обустроили площадки для занятий серфингом и сапбордингом. Гости смогут потренироваться в серфинге на тренажере, который имитирует волну разной высоты. На площадке обустроили три бассейна: два для взрослых шириной семь метров каждый и один трехметровый для детей.

Еще два бассейна специалисты установили для каякинга и сапбординга. Инструкторы расскажут о технике гребли и о том, как правильно подобрать оборудование.