Более 4 тыс порций мороженого купили у летних бассейнов в Москве с начала лета

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За время, прошедшее с начала купального сезона в Москве, горожане успели купить в летних кафе 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и 4 тысячи порций мороженого, передает портал мэра и правительства города заявление столичного департамента торговли и услуг.

При этом в кафе заходил каждый 10-й посетитель городских бассейнов. С 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве" по всему городу было открыто около 20 таких бассейнов на свежем воздухе. В 2024 году их число существенно выросло.

Так, москвичи и гости столицы могут посетить бассейны, которые находятся более чем на 10 площадках проекта "Московские сезоны", а также в парках "Митино", "Ходынское поле", "Дубки", "Сокольники", "Красная Пресня", "Серебряный бор" и 50-летия Октября. При этом на 10 из таких площадок были оборудованы детские бассейны.

Каждую чашу для купания оснастили многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды. Уборку в них проводят после каждого сеанса.

Рядом с бассейнами посетители могут отдохнуть на шезлонгах в тени зонтиков. Кроме того, там установили кабинки для переодевания и душевые, а также устроили медицинские и спасательные посты, открыли летние кафе.

За тот период, что в Москве стояла жаркая погода, городские бассейны успели посетить более 50 тысяч человек.

Между тем в период с 24 по 30 июля культурные центры столицы проведут на своих открытых площадках мероприятия, которые будут организованы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Москвичи и гости города смогут бесплатно побывать на мастер-классах по декоративно-прикладному и художественному искусству, а также на спортивных и семейных тренировках.