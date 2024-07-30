Планетарий откроется в Музее космонавтики 1 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Музее космонавтики 1 августа откроется планетарий, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

К открытию специалисты оборудовали в нем купольный экран, установили кресла и сделали выставочный зал. Как отметили в пресс-службе, для посетителей в планетарии будут проводиться образовательные программы и интерактивные мероприятия, посвященные космонавтике и астрономии.

Кроме того, в новом пространстве гостям будут рассказывать об истории астрономии, загадках черных дыр и жизни Солнца. При этом главной особенностью программы станут кинопоказы в формате 3D. Показывать их планируют с началом учебного года.

Тем временем посмотреть звездное небо или образовательный мини-фильм про Солнечную систему и загадки планет можно также в мобильных планетариях, расположенных в Юго-Западном административном округе столицы.

Внутри каждого пространства поддерживается комфортная температура, зрители располагаются на мягких подушках для сидения. Каждый сеанс может посмотреть до 10 человек одновременно.