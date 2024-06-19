Директор ИКИ РАН Петрукович дал старт проекту "Засияют звезды над Москвой" в ЮЗАО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович дал старт просветительскому проекту "Засияют звезды над Москвой" в Юго-Западном административном округе столицы, а также анонсировал программу по борьбе со световым загрязнением "Умные решения", передает корреспондент Агентства "Москва".

"Проект "Засияют звезды над Москвой" запущен для знакомства жителей нашего города, нашего округа, наших районов со звездным небом, с космосом. Для этого используются такие замечательные сооружения, как мобильные планетарии. Здесь с помощью средств современной техники и мультимедиа создается полное впечатление ночного неба и объектов на этом небе. Экскурсии длятся примерно 15 минут. Раньше в Москве таких проектов не было. Теперь любой москвич может прийти в парк и посмотреть на звезды в мобильном планетарии", – объяснил Анатолий Петрукович.

Российский ученый рассказал, что идея проекта была разработана совместно с центром досуга и спорта "Атлант".

"Наш Институт космических исследований в этом году подписал соглашение с окружным центром "Атлант". Оно посвящено нашему участию в совместных проектах в деле популяризации науки, приобщения молодежи к научным идеям, организации культурного досуга для жителей нашего округа", – добавил Петрукович.

Проект "Засияют звезды на Москвой" носит также и просветительский характер.

"Есть специальный термин "экологическое световое загрязнение". Мы как раз привлекаем внимание к этому вопросу – световое загрязнение есть и в столице. В Москве сейчас звезды редко когда видно из-за облачности и смога. В городе очень много фонарей, освещение из окон, подсветка с земли отражается от облаков, в результате Млечного пути мы точно не видим, а звезды видим только самые яркие. Это не очень хорошо, потому что и человек, и все животные, которые также живут в городе, очень плохо реагируют на свет ночью, потому что это противоречит тому, что заложено в человека и животных в процессе эволюции – ночью должно быть темно, ночной свет не позволяет полноценно отдохнуть, очень многие на это жалуются", – акцентировал внимание ученый.

По его словам, надо знакомить людей с этой проблемой и объяснять, какие меры могут быть приняты для борьбы с этим явлением.

"Не менее важна и борьба с загрязнением воздуха. Это не только большой вклад в поддержание хорошей экологической обстановки, но и помощь для наших наблюдений, потому что смог тоже мешает нам полноценно наблюдать звездное небо и полноценно ощутить ночную темноту", – добавил исследователь.

Также Петрукович анонсировал программу "Умные решения", которая направлена на борьбу со световым загрязнением. Брошюры с перечнем рекомендаций будут выдавать тем, кто посетил мобильный планетарий.

"В числе рекомендаций, например, такие: следить, чтобы не было лишнего света, зашторивать окна, менять лампочки на светодиодные, проектировать по-новому городское освещение, чтобы не было лишнего света, направленного туда, куда не надо", – заключил Анатолий Петрукович.

Директор Института космических исследований также рассказал, что необходимо шире знакомить людей с этой проблемой.

Ранее космонавт Олег Артемьев провел детский "Наука-Фест" в районе Бирюлево Восточное. Он напомнил, что в России сейчас проходит Десятилетие науки и технологий, в рамках которого реализуется немало полезных проектов. Один из них – научные детские площадки, где ребята могут познакомиться с метеостанциями и Солнечной системой.

