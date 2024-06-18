Фото: Агентство "Москва"/Анастасия Болонина

Космонавт Олег Артемьев провел детский "Наука-Фест" в районе Бирюлево Восточное, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Для меня как для космонавта и депутата важно, чтобы как можно больше детей интересовались наукой, для этого мы с командой организовали "Наука-Фест". Путешествие в космос – это не только красота и впечатления. Это еще и огромный труд многих умов, это мир научных открытий и технологических прорывов", – сказал Артемьев.

Он напомнил, что в России сейчас проходит Десятилетие науки и технологий, в рамках которого реализуется немало полезных проектов. Один из них – научные детские площадки, где ребята могут познакомиться с метеостанциями и Солнечной системой, узнать, какова скорость распространения звука и как вычислить скорость движения.

Артемьев также рассказал гостям, что выступил с инициативой строительства научных площадок на юге Москвы.

"Мы уже провели ряд встреч в управах районов, префектуре и Государственной думе, где обсудили возможное создание подобных научных площадок в Южном административном округе. Я бы очень хотел, чтобы они были посвящены космосу и авиации. Будем продолжать работу по привлечению молодежи в сферу исследований", – отметил космонавт.

В районе Бирюлево Восточное прошел научный фестиваль для детей. Его участникам в интересном формате рассказали о науке и погрузили в мир исследований. Организатор фестиваля летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев рассказал, что маленькие гости побывали в лабораториях, где узнали о законах физики, химии и интересных природных явлениях. Под присмотром наставников они смогли даже поставить опыты.

Ранее сообщалось, что ученица столичной школы № 109 Кира Постовит стала одной из победительниц пятого сезона научно-просветительской программы "Ледокол знаний" и в качестве приза получила экспедицию от госкорпорации "Росатом" на Северный полюс. Всего в конкурсе приняли участие 30 тысяч школьников 14–16 лет, из них 24 прошли в финал, а победителями стали 12 детей.

