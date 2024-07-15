Директор ИКИ РАН рассказал о проекте, который заинтересует ребенка тайнами космоса

Фото: Юлия Прокофьева

Уникальный городской проект "Засияют звезды над Москвой" поможет заинтересовать ребенка астрономией и тайнами космоса. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Из-за светового загрязнения жители крупных мегаполисов практически не могут увидеть звездное небо. В планетарии можно не только увидеть звезды, но и посмотреть познавательные фильмы о нашей Галактике, заинтересовать ребенка тайнами космоса, узнать азы астрономии. Такой семейный досуг может стать для ребенка стартом пути в науку", – сказал Петрукович.

Мобильные планетарии в Юго-Западном административном округе столицы открылись почти месяц назад и работают уже в четырех парках. Их работу организовывает досуговый центр "Атлант".

На данный момент мобильные планетарии посетили более 1,5 тысячи человек. Внутри каждого планетария поддерживается комфортная температура, зрители располагаются на мягких подушках для сидения. Каждый сеанс может посмотреть до 10 человек одновременно. В планетарии можно не только созерцать звездное небо летним днем, но и увидеть образовательный мини-фильм про нашу Солнечную систему и загадки планет.

География проекта в ЮЗАО расширяется. Так, с 9 июля уличный планетарий приехал и в Гагаринский район. Ближайшую неделю планетарии также работают в Гагаринском районе (парк имени 40-летия ВЛКСМ), Академическом районе (парк "Академический") и Котловке (парк "Сосенки"). С 23 июля один из планетариев переместится из Гагаринского района в Ломоносовский – в парк "Надежда". График работы – по вторникам, средам и четвергам с 16:00 до 20:00.

Вход в планетарии свободный, детям до 12 лет – в сопровождении родителей. Бахилы можно получить на входе.

Между тем на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре началась космическая неделя. Желающие смогут рассмотреть исторический альбом фотоснимков, сделанных с кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Кроме того, коллекционеры покажут на прилавках уникальные предметы, связанные с именами покорителей вселенной.