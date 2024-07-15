15 июля, 07:58Город
Гостей винтажного маркета на Чистопрудном бульваре ждет неделя космоса
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Космическая неделя начинается на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Коллекционеры покажут на прилавках уникальные предметы, связанные с именами покорителей вселенной", – указано в сообщении.
Так, посетители смогут рассмотреть исторический альбом фотоснимков, сделанных с кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Эти корабли примечательны тем, что совершили первую в истории стыковку. Они стартовали с космодрома Байконур 14 и 15 января 1969 года.
За время выполнения миссии члены экипажа успели провести несколько научных экспериментов и сделать фотографии Земли с орбиты. На кадрах они запечатлели слоистые облака над горными районами Средней Азии, южный берег полуострова Лабрадор и другие объекты.
Этот альбом был подарен одним из участников миссии Алексеем Елисеевым Георгию Совкову – соратнику Сергея Королева и заместителю генерального директора научно-производственного объединения "Энергия". Среди снимков есть и групповое фото с автографами космонавтов, которые осуществили первую в мире стыковку и впоследствии стали героями Советского Союза: Алексея Елисеева, Бориса Волынова, Евгения Хрунова и Владимира Шаталова.
Для гостей площадки также будут проигрываться пластинки с записями голоса Юрия Гагарина. Посетители смогут услышать, что он говорил перед первым в истории человечества полетом в космос, во время него и после приземления.
Среди уникальных тематических сувениров, которые предложат посетителям – открытки и почтовые конверты с подписями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, а также других героев покорения космоса.
Винтажный маркет на Чистопрудном бульваре открыт в рамках проекта "Лето в Москве". Он будет работать до начала сентября по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные и в праздники – с 12:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что на площадках Мосгорнаследия пройдут тематические экскурсии, деловые игры, мастер-классы и презентации. Они подойдут как детям, так и взрослым. Занятия будут посвящены архитектуре и объектам культурного наследия Москвы. Для участия необходима предварительная регистрация.
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