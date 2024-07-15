Гостей винтажного маркета на Чистопрудном бульваре ждет неделя космоса

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Космическая неделя начинается на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Коллекционеры покажут на прилавках уникальные предметы, связанные с именами покорителей вселенной", – указано в сообщении.

Так, посетители смогут рассмотреть исторический альбом фотоснимков, сделанных с кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Эти корабли примечательны тем, что совершили первую в истории стыковку. Они стартовали с космодрома Байконур 14 и 15 января 1969 года.

За время выполнения миссии члены экипажа успели провести несколько научных экспериментов и сделать фотографии Земли с орбиты. На кадрах они запечатлели слоистые облака над горными районами Средней Азии, южный берег полуострова Лабрадор и другие объекты.

Этот альбом был подарен одним из участников миссии Алексеем Елисеевым Георгию Совкову – соратнику Сергея Королева и заместителю генерального директора научно-производственного объединения "Энергия". Среди снимков есть и групповое фото с автографами космонавтов, которые осуществили первую в мире стыковку и впоследствии стали героями Советского Союза: Алексея Елисеева, Бориса Волынова, Евгения Хрунова и Владимира Шаталова.

Для гостей площадки также будут проигрываться пластинки с записями голоса Юрия Гагарина. Посетители смогут услышать, что он говорил перед первым в истории человечества полетом в космос, во время него и после приземления.

Среди уникальных тематических сувениров, которые предложат посетителям – открытки и почтовые конверты с подписями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, а также других героев покорения космоса.

Винтажный маркет на Чистопрудном бульваре открыт в рамках проекта "Лето в Москве". Он будет работать до начала сентября по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные и в праздники – с 12:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что на площадках Мосгорнаследия пройдут тематические экскурсии, деловые игры, мастер-классы и презентации. Они подойдут как детям, так и взрослым. Занятия будут посвящены архитектуре и объектам культурного наследия Москвы. Для участия необходима предварительная регистрация.