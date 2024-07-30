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Новости

30 июля, 07:30

Новости

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

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Более 150 мостов, путепроводов и развязок отремонтируют в Москве до конца 2024 года. О планах проведения работ в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, специалистам предстоит привести в порядок 24 эстакады и 57 автодорожных мостов, в том числе Живописный и Шелепихинский. Также ремонт проведут в четырех транспортных тоннелях: Гагаринском, Лефортовском, Бориса Галушкина и в тоннеле на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.

Работы предстоят и в 26 подземных, и 13 надземных пешеходных переходах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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