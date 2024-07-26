Более 500 подписей жителей собрано за строительство моста над Садковским оврагом

Фото: Иван Акифьев

Более 500 жителей ЮАО подписались под инициативой возвести пешеходный мост над Садковским оврагом. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов на летнем празднике "Пикник на Шмелевке" в районе Орехово-Борисово Южное.

"Сейчас, чтобы попасть на другую сторону, жители вынуждены либо обходить овраг, либо спускаться по крутой лестнице, которая состоит из 94 ступенек. Это очень некомфортно, особенно пожилым людям: ступеньки крутые, в дождь и снег становятся скользкими. Тяжело идти с сумками, с маленькими детьми, а о спуске коляски и речи не идет", – пояснил депутат.

Он уточнил, что часть жителей предпочитают использовать наземный общественный транспорт для того, чтобы добраться до метро или поликлиники. Но такой вариант тоже не всегда удобен, например, в выходные, когда автобусы ходят реже.

По словам Орлова, в рамках реализации проекта благоустройства Садковского и Шмелевского оврагов и строительства моста сейчас идет сбор пожеланий жителей относительно нового облика оврагов.

"Постараемся их учесть. Мною передано обращение и подписи в поддержку строительства пешеходного моста над Садковским оврагом в органы исполнительной власти. Постараюсь сделать все возможное, чтобы ускорить проектирование и дальнейшее строительство моста. Его появление наконец-то свяжет между собой два микрорайона и существенно облегчит передвижение жителей к станциям метро и социальной инфраструктуре", – отметил Орлов.

Между тем столичные власти продолжают реализацию проекта в Мнёвниковской пойме. Речь идет про строительство путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе, а также пешеходный мост возле Москворецкого дендропарка. Сергей Собянин отметил, что путепровод готов на 70%, а полностью проект завершат в январе 2026 года.

