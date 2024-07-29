Сергей Собянин рассказал о развитии района Марьина Роща

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин назвал Марьину Рощу примером, когда давно сложившийся район активно меняется. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в этот район пришла Большая кольцевая линия метро, протянулся МЦД, открылся первый в городе центр московского долголетия. Также в районе обновляются жилой фонд и социальная инфраструктура.



В программу реновации в Марьиной Роще включено 24 дома, добавил мэр. Всего в новые квартиры переедут 3,9 тысячи человек. Из них порядка тысячи уже сделали это. Реализацию программы в районе ускорили – в 2023 году досрочно завершили ее первый этап и приступили ко второму.



В жилой комплекс на 2-й улице Марьиной Рощи, построенный по стандартам программы реновации, в ближайшие дни начнут заезжать 169 семей.

"Плюс программы реновации и в том, что жители остаются в привычном для себя окружении. Детям не надо менять сады и школы, взрослым – ежедневные маршруты. Люди пользуются теми же знакомыми магазинами и сервисами. Важно, конечно, и медобслуживание", – написал Собянин.



Он рассказал, что в районе идет комплексная реконструкция филиала № 3 детской поликлиники № 99. Здание в 9-м проезде Марьиной Рощи практически полностью перестраивают. Поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту. Ее оснастят новейшим медицинским оборудованием. Закончить реконструкцию планируется уже осенью.

Ранее Собянин сообщил, что корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще планируют привести в порядок до конца 2024 года. Специалисты уже реализовали в здании, которое расположено на улице Двинцев, больше половины работ.

Для корпуса закупят более пяти тысяч единиц оборудования, медицинских изделий и мебели, включая новые кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом. Кроме того, в каждой палате будут установлены потолочные подъемники для передвижения маломобильных и лежачих пациентов. В новом корпусе, который рассчитан на 90 коек, будут работать примерно 250 человек.