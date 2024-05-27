Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 23:15

Транспорт

В московском метро провели более 800 проверок систем вентиляции и кондиционирования

В московском метро провели более 800 проверок систем вентиляции и кондиционирования

Прокат на лодочной станции открылся в Измайловском парке в мае

Шесть тысяч вторых дверей сняли в вестибюлях московского метро

Новости часа: за 5 лет количество промплощадок в Москве превысило 4,2 тысячи

Виртуальная "Тройка" стала доступна для использования в общественном транспорте Москвы

Аренда лодок и катамаранов стала доступна в некоторых парках Москвы

QR-коды для отзывов о температуре в вагонах разместят в московском метро

Столичный Дептранс рассказал о маршруте автобуса с962

Пассажиры московского метро смогут регулировать температуру в поездах

Пассажир прыгнул на пути за кепкой на станции "Павелецкая"

С начала 2024 года по просьбам пассажиров московского метро провели более 800 проверок систем вентиляции и кондиционирования. Специалисты работают с обращениями и проверяют исправность оборудования.

Москвичи могут оставить отзывы о температуре в вагонах поездов метро, отсканировав QR-коды. На Серпуховско-Тимирязевской линии систему тестируют с января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЯрослава КоценкоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика