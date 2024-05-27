В московском метро провели более 800 проверок систем вентиляции и кондиционирования

С начала 2024 года по просьбам пассажиров московского метро провели более 800 проверок систем вентиляции и кондиционирования. Специалисты работают с обращениями и проверяют исправность оборудования.

Москвичи могут оставить отзывы о температуре в вагонах поездов метро, отсканировав QR-коды. На Серпуховско-Тимирязевской линии систему тестируют с января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.