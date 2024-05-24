Активация онлайн-пополнения "Тройки" стала доступна на турникетах метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Горожане теперь могут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" и карты москвича на самих турникетах столичного метро и МЦК. Об этом сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что этот сервис экономит время, ведь пассажирам не придется прикладывать карту к желтым терминалам на станциях после онлайн-пополнения. Билет запишется автоматически в момент оплаты проезда, а при проходе через турникет на экране появится надпись: "Записано пополнение", уточнил он.

Сервис доступен для всех выпущенных "Троек" и карт москвича для обучающихся, продолжил заммэра. Он подчеркнул, что возможность активировать баланс карты на турникете является одной из самых долгожданных новинок. Сервис позволит экономить до 20 минут в месяц для двух миллионов пассажиров, заключил Ликсутов.

В Дептрансе также напомнили, что записать онлайн-пополнение можно через телефоны Android с функцией NFC, на валидаторах в наземном транспорте и в автоматах по продаже билетов. Пополнить "Тройку" возможно и в мобильном приложении "Метро Москвы".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что для пассажиров теперь доступна оплата проезда виртуальной "Тройкой". Владельцы физических карт могут выпустить виртуальные в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Виртуальная карта принимается к оплате в любом общественном транспорте столицы.